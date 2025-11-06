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Аргентина. Примера
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Архентинос Хуниорс
Новости
€ 8 млн
Архентинос Хуниорс - новости команды
Буэнос-Айрес
Аргентина. Примера
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Сайт:
http://www.argentinosjuniors.com.ar
Тренер:
Николас Диес
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«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
Фото
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
В «Зените» подтвердили трансфер экс-игрока «Барселоны»
2025.06.29 19:19
8
Агенты Веги подтвердили переход игрока в «Зенит»
2025.06.29 12:33
4
Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»
2025.06.28 11:34
9
«Зенит» опередил «Динамо» в борьбе за экс-резервиста «Барселоны»
2025.06.24 08:39
8
Агенты экс-резервиста «Барселоны» высказались об интересе «Динамо»
2025.06.23 09:27
«Динамо» заинтересовалось аргентинским защитником
2025.06.20 11:51
Сделка «Оренбурга» может сорваться из-за денег, полученных «Архентинос Хуниорс» от «Зенита» за Гонду
2024.09.06 14:06
Фото
Гонду перешел в «Зенит» за 12 миллионов
2024.08.27 16:22
10
Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за аргентинца Гонду
2024.08.26 22:54
5
Аргентинский нападающий проходит медосмотр для «Зенита»
2024.08.26 14:00
5
Агент Гонду сообщил, что игрок направляется в Россию
2024.08.25 17:03
7
Агент Гонду прояснил ситуацию с переходом аргентинца в «Зенит»
2024.08.24 16:08
4
«Зенит» заплатит 10+ миллионов за аргентинского форварда
2024.08.23 19:55
22
Видео
Марсело узнал срок дисквалификации за нанесение чудовищной травмы сопернику
2023.08.11 10:46
Видео
«Оренбург» подписал аргентинца Флорентина
2022.08.02 16:48
Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»
2020.09.29 19:47
11
ЦСКА предложил за аргентинского полузащитника Веру 6 миллионов, но «Архентинос Хуниорс» требует 10
2020.08.23 09:48
7
«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком
2020.08.07 12:58
9
«Малага» намерена приобрести Ролона
2017.07.29 08:59
Хайнце возглавил клуб второго аргентинского дивизиона
2016.06.22 13:39
Тевес в матче чемпионата Аргентины сломал ногу сопернику
2015.09.20 06:24
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