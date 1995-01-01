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    ЦСКА предложил за аргентинского полузащитника Веру 6 миллионов, но «Архентинос Хуниорс» требует 10

    ЦСКА продолжает работу на южноамериканском рынке. Следующая цель – игрок «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера.

    «После подписания Адольфо Гайча и Бруно Фукса ЦСКА действительно заинтересован в полузащитнике Вере. Россияне готовы предложить 6 миллионов евро + 20% от будущей продажи. Аргентинцы просят 10», – написал Николо Скира.

    • Рынок оценивает 20-летнего опорника в 9 миллионов.
    • Трофеев в карьере он не имеет.
    • ЦСКА в РПЛ идет седьмым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 09:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6398

      JTherry 54 минуты назад

      кто теперь селекцией занимается в цска? неужто совет директоров ВЭБ.РФ рулит, как в локо?

      0
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      Рейтинг: +11174

      Garrincha58 1 час назад

      пошли по примеру Зенита набирают кучу аргентиносов, но в Зените прижился только один, зачем покупать их столько?

      0
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      Рейтинг: +4697

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Сначала нужен хороший тренер и только потом подбирать под него игроков !

      -1
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      Рейтинг: +176

      Футурист > САДЫЧОК 31 минуту назад

      Че привязались то к гончаренка? У зенита Семак, он до зенита нигде не тренировал, так че щас он лучше гоняаренка, как тренер?? Состав решает. Я очень сомневаюсь, что елси бы Семак был тренером цска с нынешним состав результаты были бы лучше

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