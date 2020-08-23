ЦСКА предложил за аргентинского полузащитника Веру 6 миллионов, но «Архентинос Хуниорс» требует 10

ЦСКА продолжает работу на южноамериканском рынке. Следующая цель – игрок «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера.

«После подписания Адольфо Гайча и Бруно Фукса ЦСКА действительно заинтересован в полузащитнике Вере. Россияне готовы предложить 6 миллионов евро + 20% от будущей продажи. Аргентинцы просят 10», – написал Николо Скира.