ЦСКА предложил за аргентинского полузащитника Веру 6 миллионов, но «Архентинос Хуниорс» требует 10

ЦСКА продолжает работу на южноамериканском рынке. Следующая цель – игрок «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера.
«После подписания Адольфо Гайча и Бруно Фукса ЦСКА действительно заинтересован в полузащитнике Вере. Россияне готовы предложить 6 миллионов евро + 20% от будущей продажи. Аргентинцы просят 10», – написал Николо Скира.
- Рынок оценивает 20-летнего опорника в 9 миллионов.
- Трофеев в карьере он не имеет.
- ЦСКА в РПЛ идет седьмым.
Источник: твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (77,6 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.