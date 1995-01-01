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    «Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком

    ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере.

    Футболист должен решить, перейдет ли он в московский клуб.

    По данным источника, клубы уже договорились о трансфере.

    Сумма сделки – 8,5 миллиона евро + 1,5 миллиона бонусов за 100% прав на игрока.

    • Вера – капитан молодежной сборной Аргентины.
    • С ним дружит форвард ЦСКА Адольфо Гайч, который рассказывал Фаусто о московском клубе.
    • 20-летний опорный полузащитник провел 14 матчей в этом сезоне чемпионата Аргентины.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +33

      JuicyG 7 минут назад

      Осталось Любовь и Надежду где нибудь на Балканах найти)

      0
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      Рейтинг: +1547

      _Kesh_Suntar_ 31 минуту назад

      Что за фрукт! Очень мало информации,,, хорошо что у нас нету проблемы с "легионерами".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +78

      CF Kellevro 34 минуты назад

      Думаю парня давно ведут и не с проста 10 лямов дают за него, польза на поле однозначно будет, а вот с стоимостью будет зависеть от его успехов.

      0
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      Рейтинг: +12183

      vladimir-7 1 час назад

      Фаусто Вере было бы комфортно играть в ЦСКА с Адольфо Гайче, раз они
      дружат между собой.

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      Рейтинг: +2486

      Dgad 1 час назад

      Опорник очень нужен нам, только нужен толковый а не сырой парень. Но говорят у него большое будущее, ждем

      0
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      Рейтинг: +173

      bratskij 1 час назад

      ЖДЕМ ЖДЕМ ЖДЕМ

      2
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      Рейтинг: +176

      Футурист 1 час назад

      очень приличный дриблинг у этого парня) будет интересно, если сделка совершится)

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