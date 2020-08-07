Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком

«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком

7 августа 2020, 12:58
9

ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере.

Футболист должен решить, перейдет ли он в московский клуб.

По данным источника, клубы уже договорились о трансфере.

Сумма сделки – 8,5 миллиона евро + 1,5 миллиона бонусов за 100% прав на игрока.

  • Вера – капитан молодежной сборной Аргентины.
  • С ним дружит форвард ЦСКА Адольфо Гайч, который рассказывал Фаусто о московском клубе.
  • 20-летний опорный полузащитник провел 14 матчей в этом сезоне чемпионата Аргентины.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Архентинос Хуниорс ЦСКА
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Футурист
1596795363
очень приличный дриблинг у этого парня) будет интересно, если сделка совершится)
Ответить
Dgad
1596796167
Опорник очень нужен нам, только нужен толковый а не сырой парень. Но говорят у него большое будущее, ждем
Ответить
vladimir-7
1596797967
Фаусто Вере было бы комфортно играть в ЦСКА с Адольфо Гайче, раз они дружат между собой.
Ответить
CF Kellevro
1596799596
Думаю парня давно ведут и не с проста 10 лямов дают за него, польза на поле однозначно будет, а вот с стоимостью будет зависеть от его успехов.
Ответить
_Kesh_Suntar_
1596799789
Что за фрукт! Очень мало информации,,, хорошо что у нас нету проблемы с "легионерами".
Ответить
JuicyG
1596801212
Осталось Любовь и Надежду где нибудь на Балканах найти)
Ответить
Эвринайт Эвридэев
1596803053
Теперь нужен водитель для Веры
Ответить
shurik45
1596807397
Ждем решения,думаю согласится .)
Ответить
Главные новости
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
21:03
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
20:36
1
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
20:31
4
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
20:13
3
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
19:50
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
18:26
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Все новости
Все новости
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
20:56
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
19:59
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
19:38
1
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
19:18
7
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
18:48
8
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
17:40
8
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
17:17
32
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
16:04
11
«Краснодар» нашел замену для Диего Косты в Аргентине
15:38
ЦСКА продлил контракт с самым дорогим защитником команды
15:03
2
«Балтика» сделала предложение по игроку сборной Марокко
14:55
Орлов ответил, должен ли «Зенит» уволить Семака
14:35
16
Погребняк высказался о чемпионских перспективах «Зенита»
14:18
6
Орлов поставил еще один диагноз «Зениту»
13:59
6
Экс-игрок «Спартака» хотел сбежать из клуба: «Забирайте меня назад»
13:48
3
Аршавин определил команду РПЛ с наибольшими шансами на титул
12:47
8
ФотоРПЛ обновила логотип в честь юбилея
12:31
10
Назначения судей на 6-й тур РПЛ
12:17
10
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
11:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+