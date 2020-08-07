«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком

ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере.

Футболист должен решить, перейдет ли он в московский клуб.

По данным источника, клубы уже договорились о трансфере.

Сумма сделки – 8,5 миллиона евро + 1,5 миллиона бонусов за 100% прав на игрока.