«Чемпионат»: ЦСКА договорился с «Архентинос Хуниорс» по Вере. Решающее слово за игроком

ЦСКА сделал предложение полузащитнику «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вере.
Футболист должен решить, перейдет ли он в московский клуб.
По данным источника, клубы уже договорились о трансфере.
Сумма сделки – 8,5 миллиона евро + 1,5 миллиона бонусов за 100% прав на игрока.
- Вера – капитан молодежной сборной Аргентины.
- С ним дружит форвард ЦСКА Адольфо Гайч, который рассказывал Фаусто о московском клубе.
- 20-летний опорный полузащитник провел 14 матчей в этом сезоне чемпионата Аргентины.
Источник: «Чемпионат»