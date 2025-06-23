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  • Агенты экс-резервиста «Барселоны» высказались об интересе «Динамо»

Агенты экс-резервиста «Барселоны» высказались об интересе «Динамо»

Сегодня, 09:27

В агентстве First Players Agency, работающем с левым защитником «Архентинос Хуниорс» Романом Вегой, отреагировали на информацию об интересе «Динамо». В сезоне-2022/23 аргентинец выступал за вторую команду «Барселоны».

«Это возможность, нет какой-то конкретики», – сказали в агентстве об интересе к игроку со стороны московского клуба.

  • 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт защитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Архентинос Хуниорс Динамо Román Vega
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