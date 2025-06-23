Агенты экс-резервиста «Барселоны» высказались об интересе «Динамо»

В агентстве First Players Agency, работающем с левым защитником «Архентинос Хуниорс» Романом Вегой, отреагировали на информацию об интересе «Динамо». В сезоне-2022/23 аргентинец выступал за вторую команду «Барселоны».

«Это возможность, нет какой-то конкретики», – сказали в агентстве об интересе к игроку со стороны московского клуба.