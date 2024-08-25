Агент Гонду сообщил, что игрок направляется в Россию

Представитель нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони прокомментировал информацию, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».
«Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию, но сделка официально еще не состоялась», – сказал Гонду.
По данным «Евро-Футбол.Ру», в случае покупки 23-летнего аргентинца «Зенит» не откажется от идеи приобрести форварда «Спартака» Александра Соболева.
- 23-летний Гонду провел в этом году 21 матч за «Архентинос Хуниорс», забил 5 мячей, отдал 4 передачи.
- Также он принимал участие в Олимпийских играх-2024, где в 4 встречах отметился 1 голом.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»