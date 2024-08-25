Агент Гонду сообщил, что игрок направляется в Россию

Представитель нападающего «Архентинос Хуниорс» Лусиано Гонду Густаво Гони прокомментировал информацию, что его клиент в ближайшее время подпишет контракт с «Зенитом».

«Да, действительно Лусиано уже направляется в Россию, но сделка официально еще не состоялась», – сказал Гонду.

По данным «Евро-Футбол.Ру», в случае покупки 23-летнего аргентинца «Зенит» не откажется от идеи приобрести форварда «Спартака» Александра Соболева.