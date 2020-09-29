Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

Полузащитник аргентинского «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера рассказал о настроении нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец счастлив, несмотря на отсутствие официальных голов в России.

«Я на связи с Гайчем, мы дружим. Он говорит, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время. Мне же нужно подождать такого предложения из-за рубежа, которое устроит и меня, и клуб», – цитирует Веру golazoargentino.com.