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  • Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

29 сентября 2020, 19:47
11

Полузащитник аргентинского «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера рассказал о настроении нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец счастлив, несмотря на отсутствие официальных голов в России.

«Я на связи с Гайчем, мы дружим. Он говорит, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время. Мне же нужно подождать такого предложения из-за рубежа, которое устроит и меня, и клуб», – цитирует Веру golazoargentino.com.

  • ЦСКА заплатил летом за Гайча 8,5 миллиона евро.
  • В контракте аргентинца с москвичами указана сумма отступных – 30 миллионов.
  • Гайч провел в сезоне РПЛ шесть матчей.

Источник: golazoargentino.com
Россия. Премьер-лига ЦСКА Архентинос Хуниорс Гайч Адольфо
Комментарии (11)
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DOCTOR PENALTY
1601398310
Вообще-то, играть надо, а не отлично проводить время.
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derrik2000
1601398986
Эх, нет сейчас в Спартаке Велика и Ари: они бы ему показали, как нужно время проводить! )))))))))))))))))
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Snek
1601406524
Чего ж не отлично то, сидит на банке, а бабло капает.
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ab15488
1601430841
Что то сломалось в системе ЦСКА. Раньше они как никто умели находить молодых и перспективных иностранцев, раскрывать их потенциал и перепродавать в разы дороже, но из последних приобретения кроме влашича и вспомнить некого.
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vladimir-7
1601443268
Конечно А.Гайч счастлив, что попал к такому главному тренеру в ЦСКА, днем, ради удовольствия, погонял мячик, а дальше гуляй сколько хочешь. К нему, к Гайчу надо приставить Эджуке и эта пара заиграет.
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BRO_football
1601478529
Конечно счастлив. Сильно напрягаться не надо - ходишь на тренировки, на матчах сидишь на лавке и за это тебе зарплату большую платят.
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