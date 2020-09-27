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    Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

    Полузащитник аргентинского «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера рассказал о настроении нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец счастлив, несмотря на отсутствие официальных голов в России.

    «Я на связи с Гайчем, мы дружим. Он говорит, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время. Мне же нужно подождать такого предложения из-за рубежа, которое устроит и меня, и клуб», – цитирует Веру golazoargentino.com.

    • ЦСКА заплатил летом за Гайча 8,5 миллиона евро.
    • В контракте аргентинца с москвичами указана сумма отступных – 30 миллионов.
    • Гайч провел в сезоне РПЛ шесть матчей.

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    Источник: golazoargentino.com

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11485

      derrik2000 2 часа назад

      Эх, нет сейчас в Спартаке Велика и Ари: они бы ему показали, как нужно время проводить! )))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +18334

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Вообще-то, играть надо, а не отлично проводить время.

      2
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