Игрок «Архентинос Хуниорс» Вера: «Гайч сказал, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время»

Эх, нет сейчас в Спартаке Велика и Ари: они бы ему показали, как нужно время проводить! )))))))))))))))))
Полузащитник аргентинского «Архентинос Хуниорс» Фаусто Вера рассказал о настроении нападающего ЦСКА Адольфо Гайча. Аргентинец счастлив, несмотря на отсутствие официальных голов в России.
«Я на связи с Гайчем, мы дружим. Он говорит, что счастлив в ЦСКА и отлично проводит время. Мне же нужно подождать такого предложения из-за рубежа, которое устроит и меня, и клуб», – цитирует Веру golazoargentino.com.
- ЦСКА заплатил летом за Гайча 8,5 миллиона евро.
- В контракте аргентинца с москвичами указана сумма отступных – 30 миллионов.
- Гайч провел в сезоне РПЛ шесть матчей.