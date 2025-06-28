Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»

Левый защитник «Архентинос Хуниорс» Роман Вега переходит в «Зенит».

Футболист на следующей неделе прибудет в Россию, сообщил в твиттере инсайдер Сесар Луис Мерло. Будет контракт на пять лет.

«Зенит» заплатит 9 миллионов долларов за 90 процентов прав на Вегу.