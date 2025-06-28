Детали трансфера защитника Веги в «Зенит»

Левый защитник «Архентинос Хуниорс» Роман Вега переходит в «Зенит».
Футболист на следующей неделе прибудет в Россию, сообщил в твиттере инсайдер Сесар Луис Мерло. Будет контракт на пять лет.
«Зенит» заплатит 9 миллионов долларов за 90 процентов прав на Вегу.
- 21-летний Вега в этом году провел за «Архентинос Хуниорс» 15 матчей, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт защитника с аргентинским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.
Источник: «Бомбардир»