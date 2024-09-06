Сделка «Оренбурга» может сорваться из-за денег, полученных «Архентинос Хуниорс» от «Зенита» за Гонду

Переход в «Оренбург» 24-летнего центрального полузащитника Кристиана Феррейры из «Ривер Плейт» может сорваться.

По данным журналиста Ивана Карпова, российский клуб ранее согласовал бесплатную аренду хавбека с опцией выкупа 50% прав на него за 900 тысяч евро или 80% за 1,4 миллиона евро.

Однако «Архентинос Хуниорс» после продажи «Зениту» фоварда Лусиано Гонду за 12 миллионов евро выдвинул свое предложение по Феррейре. Клуб предложил «Ривер Плейт» 2 миллиона евро за трансфер и покупку 100% прав на футболиста плюс зарплату в 540 тысяч евро за сезон. «Оренбург» предлагает хавбеку меньшие деньги.