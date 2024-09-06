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    • Сделка «Оренбурга» может сорваться из-за денег, полученных «Архентинос Хуниорс» от «Зенита» за Гонду

    Сделка «Оренбурга» может сорваться из-за денег, полученных «Архентинос Хуниорс» от «Зенита» за Гонду

    Переход в «Оренбург» 24-летнего центрального полузащитника Кристиана Феррейры из «Ривер Плейт» может сорваться.

    По данным журналиста Ивана Карпова, российский клуб ранее согласовал бесплатную аренду хавбека с опцией выкупа 50% прав на него за 900 тысяч евро или 80% за 1,4 миллиона евро.

    Однако «Архентинос Хуниорс» после продажи «Зениту» фоварда Лусиано Гонду за 12 миллионов евро выдвинул свое предложение по Феррейре. Клуб предложил «Ривер Плейт» 2 миллиона евро за трансфер и покупку 100% прав на футболиста плюс зарплату в 540 тысяч евро за сезон. «Оренбург» предлагает хавбеку меньшие деньги.

    • Феррейра провел в этом году 16 матчей за «Ривер Плейт», забил 3 гола, отдал 2 передачи.
    • Его контракт с клубом истекает уже в конце этого года.
    • Transfermarkt оценивает стоимость Феррейры в 1,8 миллиона евро.

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    Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»

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    06.09.2024 14:06
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