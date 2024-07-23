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  • Лончар из «Акрона»: «Состав «Зенита» дороже, чем весь чемпионат Венгрии»

Лончар из «Акрона»: «Состав «Зенита» дороже, чем весь чемпионат Венгрии»

23 июля 2024, 11:32
5

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо ещe что-то говорить.

Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», – сказал Лончар.

  • Состав «Зенита» стоит 172,6 миллиона евро.
  • Стоимость всех игроков 12-командного чемпионата Венгрии – 149 миллионов.
  • 28-летний Лончар играл в Венгрии за «Дебрецен».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Акрон Зенит Лончар Стефан
Комментарии (5)
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Barmaleushka
1721726954
А если взять чемпионат Бангладеша(весь) ...... Там наверно 1/20.
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andrei-sarap-yandex
1721731293
ЛОНЧАР ФУТБОЛИСТ ИЛИ БУХГАЛТЕР ???? КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН ЗАНИМАТСЯ СВОИМ ДЕЛОМ ...
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Dgoni67
1721742865
А стоимость Реала больше, чем вся РПЛ, все относительно
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АЛЕКС 58
1721744866
В Венгрии нет ворюги миллера
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edw7777
1721746923
И что теперь?! А стоимость игроков Баварии как четыре лиги Венгрии, а Реала ка девять. Бомбардир, хватит публиковать провокационные интервью.
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