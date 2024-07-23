Лончар из «Акрона»: «Состав «Зенита» дороже, чем весь чемпионат Венгрии»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

«Выделяется ли «Зенит» на фоне всех команд РПЛ? У них, конечно, есть очень хорошие игроки, и глупо ещe что-то говорить.

Я смотрел, сколько стоят все игроки «Зенита», и эта цена превышает целиком лигу Венгрии. Это о многом говорит», – сказал Лончар.