Лончар из «Акрона» назвал виновного в том, что команда не победила «Спартак»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал ничью со «Спартаком» (1:1)

Черногорский футболист не забил пенальти на 63-й минуте. Ничью для «Акрона» спас Артем Дзюба, реализовавший 11-метровый на 95-й минуте.

«Думаю, если бы я забил первый пенальти, то мы бы выиграли. Меня спас мой партнер Дзюба. Ему хорошо помог Беншимол, на котором был заработан второй пенальти.

Хочу сказать, что в первом тайме у нас как-то недостаточно было моментов, а во втором – недостаточно прессинговали. Но считаю, что мы могли выигрывать», – сказал Лончар.