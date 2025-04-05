Лончар из «Акрона»: «Если бы не футбол, я бы занимался ритуальными услугами»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар ответил, чем бы занимался, если бы не футбол.
– Если бы не футбол, чем бы занимался?
– Никогда об этом не думал. Если бы я не стал футболистом, то, может быть, работал бы со своим отцом. Он держит фирму, которая оказывает ритуальные услуги.
– Необычная работа у твоего отца.
– Да. Фирма существует 13 лет. Возможно, сначала ему это не очень нравилось. Но спустя несколько месяцев бизнес пошeл в гору, он смог построить небольшой завод. Не вижу ничего постыдного в том, чтобы заниматься ритуальными услугами.
- Лончар в «Акроне» с лета.
- 29-летний черногорец стоит 1,5 миллиона евро.
- Контракт до 2027 года.
Источник: «Чемпионат»