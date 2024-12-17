Лончар из «Акрона» назвал сложнейшего соперника в РПЛ

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар выделил самого сложного соперника в РПЛ.

– Прошла первая часть сезона, успели сыграть против всех команд РПЛ. Кто самый сильный соперник?

– На данный момент это «Спартак». Мы ощущали себя в какой-то степени беспомощными в матче против них, но это, конечно, зависело и от нас самих. Не было контроля, правильных действий с мячом. По моим ощущениям, в игре со «Спартаком» мы меньше всего добирались до ворот противника. Всe время были где-то между, не спереди и не сзади.

Да, в первом круге мы проиграли «Зениту», московскому «Динамо», «Краснодару», но на данном этапе самым сложным соперником был «Спартак». Может, так совпало, что мы на них налетели в фазе, когда они показывают свой лучший футбол. Вероятно, поэтому мы им и проиграли.

– Кого бы выделили в РПЛ персонально?

– В РПЛ очень много хороших игроков. Если попросите меня выделить одного конкретно, то это Эсекьель Барко из «Спартака». Обсуждали его игру с Алексой Джурасовичем: у Эсекьеля хорошая техника, скорость, он классно ощущает пространство. Еще мне нравится игра Файзуллаева, Кордобы и Бителло.