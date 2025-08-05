Дзюба объяснил, почему Лончар бил пенальти в матче со «Спартаком»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба объяснил, почему уступил право пробить пенальти Стефану Лончару в игре со «Спартаком» (1:1). Черногорский футболист в итоге не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

– Сейчас активно обсуждается момент с первым пенальти «Акрона» в матче со «Спартаком». Так кто должен был его бить?

– Все просто – Лончар изъявил желание пробить, был уверен в себе. Конечно, в такой ситуации я уступлю партнеру. Хотелось, чтобы Стефан забил свой первый мяч в сезоне и почувствовал уверенность. Лончар был полон решимости и хотел пробить, поэтому с удовольствием уступил место. Так я делал во всех клубах при подобных ситуациях, не вижу ничего плохого. Ну а то, что Лончар промахнулся… Со всеми бывает. Но я и сам чувствовал определенную вину, что уступил и так произошло.

Когда Лончара меняли, я видел, что он был подавлен и расстроен, как и вся команда. Тогда сказал Стефану: «Не переживай. Мы вытащим этот матч». Никаких вопросов здесь больше не должно быть, как и не было криков и склок каких-то.