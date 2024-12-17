Лончар рассказал, чем Дзюба помог «Акрону»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал появление в команде Артема Дзюбы.

– В «Акроне» играет Артем Дзюба, один из лучших российских игроков за всю историю. Что можете сказать о нем как о футболисте и как о человеке?

– Сложно сказать что-то про человека, о котором все знают. С тех пор как Артем пришел, он поднял психологическое состояние команды. В хорошем смысле раскрепостил нас своими шутками.

Я иногда спрашиваю, откуда у него столько сил шутить и энергично себя вести? (смеется). Не могу его остановить в этом плане, да и никто не может. Это, безусловно, плюс для команды.

– Все одноклубники Дзюбы попадают под его шутки. Часто вам доставалось?

– Он шутит над всеми, я не исключение. Хорошо на это реагирую, принимаю это, потому что сам люблю пошутить. Без хорошей атмосферы в раздевалке невозможно чего-либо достичь.