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    Лончар рассказал, чем Дзюба помог «Акрону»

    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал появление в команде Артема Дзюбы.

    – В «Акроне» играет Артем Дзюба, один из лучших российских игроков за всю историю. Что можете сказать о нем как о футболисте и как о человеке?

    – Сложно сказать что-то про человека, о котором все знают. С тех пор как Артем пришел, он поднял психологическое состояние команды. В хорошем смысле раскрепостил нас своими шутками.

    Я иногда спрашиваю, откуда у него столько сил шутить и энергично себя вести? (смеется). Не могу его остановить в этом плане, да и никто не может. Это, безусловно, плюс для команды.

    – Все одноклубники Дзюбы попадают под его шутки. Часто вам доставалось?

    – Он шутит над всеми, я не исключение. Хорошо на это реагирую, принимаю это, потому что сам люблю пошутить. Без хорошей атмосферы в раздевалке невозможно чего-либо достичь.

    • Дзюбу подписали в сентябре.
    • Контракт до лета.
    • В 11 матчах за «Акрон» у Артема 3 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2024 23:20
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