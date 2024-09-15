Лончар из «Акрона» рассказал, чем Дзюба помог команде

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

За тольяттинцев дебютировал Артем Дзюба.

– Я очень доволен, что мы победили! Очень рад, что отдал передачу и забил. Так получилось, что мы с Бакаевым между собой перекидывались мячами и в итоге получился голевой пас.

– Что вы знали про Артeма Дзюбу?

– Я видел его с детства, смотрел, как он играл и забивал за сборную России и «Зенит». С его приходом появилась энергетика, некий опыт. Дзюба смог своей энергетикой и шутками расслабить команду.

Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

Следующий соперник «Акрона» – «Факел».

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