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    Лончар из «Акрона» рассказал, чем Дзюба помог команде

    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал итоги матча 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0).

    – Я очень доволен, что мы победили! Очень рад, что отдал передачу и забил. Так получилось, что мы с Бакаевым между собой перекидывались мячами и в итоге получился голевой пас.

    – Что вы знали про Артeма Дзюбу?

    – Я видел его с детства, смотрел, как он играл и забивал за сборную России и «Зенит». С его приходом появилась энергетика, некий опыт. Дзюба смог своей энергетикой и шутками расслабить команду.

    • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.
    • Следующий соперник «Акрона» – «Факел».

    Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!

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    Источник: Metaratings

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    15.09.2024 20:48
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