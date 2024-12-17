Лончар из «Акрона»: «Надеюсь, болельщики «Крыльев Советов» перейдут на нашу сторону»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не против переманить болельщиков «Крыльев Советов».

– Рассказывали ли вам о принципиальности матча с «Крыльями Советов», другого клуба из Самарской области. И сможете ли вы своей игрой привлечь часть их болельщиков на свою сторону?

– При подготовке к игре с «Крыльями Советов» я не ощущал какой-то принципиальности, мы просто как команда очень сильно хотели победить. В этом плане у нас был особый настрой, сам матч с первой до последней минуты прошел для нас на хорошем уровне, мы победили.

Надеюсь, кто-то из болельщиков перейдет на нашу сторону (смеется). Спустя время увидим, будет ли так.