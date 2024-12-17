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    • Лончар из «Акрона»: «Надеюсь, болельщики «Крыльев Советов» перейдут на нашу сторону»

    Лончар из «Акрона»: «Надеюсь, болельщики «Крыльев Советов» перейдут на нашу сторону»

    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не против переманить болельщиков «Крыльев Советов».

    – Рассказывали ли вам о принципиальности матча с «Крыльями Советов», другого клуба из Самарской области. И сможете ли вы своей игрой привлечь часть их болельщиков на свою сторону?

    – При подготовке к игре с «Крыльями Советов» я не ощущал какой-то принципиальности, мы просто как команда очень сильно хотели победить. В этом плане у нас был особый настрой, сам матч с первой до последней минуты прошел для нас на хорошем уровне, мы победили.

    Надеюсь, кто-то из болельщиков перейдет на нашу сторону (смеется). Спустя время увидим, будет ли так.

    • «Акрон» победил «Крылья» в 1-м круге РПЛ.
    • Тольяттинцы идут в таблице 9-ми, самарцы – 10-ми.
    • Для «Акрона» это дебютный сезон РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    17.12.2024 20:03
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1734456298
    ...ага, часть спортивного бюджета, стадион, теперь и болел до кучи...
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    АКС-74У
    1734459599
    Если Крылья вылетят из премьер-лиге, то их фанаты не только не перейдут на сторону Акрона, но и ненавидеть будут.
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