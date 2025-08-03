«Акрон» не реализовал пенальти в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар не реализовал пенальти на 64-й минуте домашнего матча 3-го тура РПЛ со «Спартаком». Черногорец пробил по центру выше ворот.

11-метровый был назначен за эпизод, случившийся на 59-й минуте, когда полузащитник «Акрона» Максим Болдырев упал после контакта в штрафной с вратарем москвичей Александром Максименко, пробросив мяч в лицевую.

Главный арбитр матча Павел Кукуян изначально не назначил пенальти, но был вызван коллегами на ВАР. После просмотра эпизода рефери указал на «точку».