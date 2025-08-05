Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитров матча 3-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (1:1). Главным рефери игры Павел Кукуян.

«На 45+2-й минуте Кукуян правильно показал вторую жeлтую Хлусевичу за грубую игру – был наступ. Арбитр находился в хорошей позиции, не пришлось ничего выдумывать.

На 59-й минуте в сложной ситуации Кукуян ошибся. Вратарь «Спартака» Максименко не сыграл в мяч и сбил соперника. Увидеть было сложно, но есть ВАР в лице Иванова. Кукуяну показали повтор, и он назначил 11-метровый в пользу «Акрона».

По поводу гола «Спартака» на 90+1-й минуте. Была задержка игрока «Акрона», затем его партнeр коснулся мяча, и здесь вопрос: он просто попал или контролировал его? По повтору стало понятно, что футболист «Акрона» играл в мяч, но неудачно. Пошла вертикальная атака, и «Спартак» забил гол. В итоге его правильно засчитали.

90+3-я минута – правильное самостоятельное решение Кукуяна назначить 11-метровый в ворота «Спартака». Это проблема Зобнина, который не успел сыграть в мяч и совершил фол по неосторожности. Неважно, какой контакт – главное, что он был», – сказал Федотов.