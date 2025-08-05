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  • Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак»

Экс-судья Федотов оценил решения Кукуяна в игре «Акрон» – «Спартак»

Сегодня, 11:23
5

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о работе арбитров матча 3-го тура РПЛ «Акрон»«Спартак» (1:1). Главным рефери игры Павел Кукуян.

«На 45+2-й минуте Кукуян правильно показал вторую жeлтую Хлусевичу за грубую игру – был наступ. Арбитр находился в хорошей позиции, не пришлось ничего выдумывать.

На 59-й минуте в сложной ситуации Кукуян ошибся. Вратарь «Спартака» Максименко не сыграл в мяч и сбил соперника. Увидеть было сложно, но есть ВАР в лице Иванова. Кукуяну показали повтор, и он назначил 11-метровый в пользу «Акрона».

По поводу гола «Спартака» на 90+1-й минуте. Была задержка игрока «Акрона», затем его партнeр коснулся мяча, и здесь вопрос: он просто попал или контролировал его? По повтору стало понятно, что футболист «Акрона» играл в мяч, но неудачно. Пошла вертикальная атака, и «Спартак» забил гол. В итоге его правильно засчитали.

90+3-я минута – правильное самостоятельное решение Кукуяна назначить 11-метровый в ворота «Спартака». Это проблема Зобнина, который не успел сыграть в мяч и совершил фол по неосторожности. Неважно, какой контакт – главное, что он был», – сказал Федотов.

  • Полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар на 64-й минуте.
  • Гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 90+2-й минуте, у «Акрона» счет сравнял Артем Дзюба с пенальти на 90+4-й.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Федотов Игорь Кукуян Павел
Комментарии (5)
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Айболид
1754383370
Человек явно пошёл на поправку .
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АК 68
1754383857
В случае со вторым пенальти - как так неважно какой контакт был? Для игроков одной команды незначительный контакт - это не пенальти, для другой команды - это пенальти. Судейская предвзятость видна налицо, т. к. одни и те же эпизоды для разных команд трактуються по разному.
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ivany4
1754388736
Мысль и рассуждения Федотова - "Неважно, какой контакт – главное, что он был, и нужно назначать пенальти в ворота любой команды." - необходимо перед каждой игрой раздавать судьям в виде ГОЛУБОЙ карточки. Тогда они не будут слышать о своей сексуальной принадлежности от болельщиков.)) Туда же можно добавить еще ряд моментов, - о игре рукой и "силе" нажатия на ступню противника.))
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Good_win_ФКСМ
1754395640
ну, рассуждения этого бом.же-отмазывателя карманных свистунов для протягивания заднеприводных - грош им цена.... сам постоянно был в скандалах с судейством в пользу бездомной шайки )))
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