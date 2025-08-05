Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 3-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (1:1).

– Мы говорили с вами и про боевитость. Игроки «Спартак» на старте чемпионата, во втором туре – две красные карточки, в Самаре опять удаление. Это такой боевой настрой на старт чемпионата у них, или, всe-таки, недисциплинированность игроков и какие-то проблемы в составе?

– Я думаю, что в целом есть неудовлетворeнность от своей игры, отсюда и психологическая неустойчивость. Игра не складывается.

В чем должна выражаться боевитость? В том, чтобы выигрывать единоборства и добиваться успеха. Команда должна стараться во всех единоборствах выходить победителем. Чем больше единоборств команда выиграет, тем больше она приближается к достижению цели.

А что касается нескольких удалений, это уже психологическая неустойчивость. Когда не получается что-то, игроки начинают нервничать, допускают стратегические ошибки. Как это произошло во втором туре, когда в начале матча с поля удалили Заболотного, а потом за вторую желтую карточку Маркиньоса.

Отчего это происходит? Я считаю, что это оттого, что не получаются какие-то элементы игровые, отсюда проявляется отсутствие сдержанности, ответственности. Даже когда ты идeшь в единоборство, ты должен побороться за то, чтобы выиграть это единоборство без грубых нарушений.

Так часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать. Отсюда психологическая неустойчивость, вместо того чтобы направить усилия и умение на то, чтобы добиться победы, начинается грубая игра, которая приводит к удалению игроков, вот и всe.

Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру. И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чем «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства.