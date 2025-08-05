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  • Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки

Газзаев объяснил, почему игроки «Спартака» часто получают красные карточки

Сегодня, 11:05
6

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о матче 3-го тура РПЛ «Акрон» – «Спартак» (1:1).

– Мы говорили с вами и про боевитость. Игроки «Спартак» на старте чемпионата, во втором туре – две красные карточки, в Самаре опять удаление. Это такой боевой настрой на старт чемпионата у них, или, всe-таки, недисциплинированность игроков и какие-то проблемы в составе?

– Я думаю, что в целом есть неудовлетворeнность от своей игры, отсюда и психологическая неустойчивость. Игра не складывается.

В чем должна выражаться боевитость? В том, чтобы выигрывать единоборства и добиваться успеха. Команда должна стараться во всех единоборствах выходить победителем. Чем больше единоборств команда выиграет, тем больше она приближается к достижению цели.

А что касается нескольких удалений, это уже психологическая неустойчивость. Когда не получается что-то, игроки начинают нервничать, допускают стратегические ошибки. Как это произошло во втором туре, когда в начале матча с поля удалили Заболотного, а потом за вторую желтую карточку Маркиньоса.

Отчего это происходит? Я считаю, что это оттого, что не получаются какие-то элементы игровые, отсюда проявляется отсутствие сдержанности, ответственности. Даже когда ты идeшь в единоборство, ты должен побороться за то, чтобы выиграть это единоборство без грубых нарушений.

Так часто удаляются те, у кого не получается что-то, игра не складывается, кто начинает проигрывать. Отсюда психологическая неустойчивость, вместо того чтобы направить усилия и умение на то, чтобы добиться победы, начинается грубая игра, которая приводит к удалению игроков, вот и всe.

Что касается «Акрона», то он выглядел со «Спартаком» командой одного уровня. Показал очень хорошую игру. И какого-либо преимущества спартаковцев совсем не было видно. Я не увидел, в чем «Спартак» был лучше «Акрона», который выигрывал почти все единоборства.

  • «Акрон» занимает в РПЛ 6-е место с 5 очками после трех туров. «Спартак» идет 11-м с 4 баллами.
  • У красно-белых в матчах текущего сезона РПЛ были удалены Антон Заболотный и Маркиньос в игре с «Балтикой» (0:3), а также Даниил Хлусевич во встрече с «Акроном».

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Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Газзаев Валерий
Комментарии (6)
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Кривая да нелёгкая
1754381384
Спартак давно уже середнячок и любая команда с ними играет легко
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Интерес
1754381835
Серёга Игнашевич ещё на финише своей игроцкой карьеры рассказал и показал,как все игроки тренируются в зале на тренажёрах,не отрываясь от экранов смартфонов.Какая, нахрен, сосредоточенность на работе, но зато полная информированность о околофутбольных делах, склоках,противоречивых мнениях.И изначальное завышенное самомнение, основанное на доходах(в том числе), налагается на эту вовлечённость в море околофутбольных благоглупостей.Это наша забава,а им это только во вред.
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vvv123
1754382541
Все не так и все проще: Станкович гонит игроков чуть не палкой в бой, вот они и стараются!
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erybov1965
1754388061
Спартак играл никак,да и Акрон особо похвалить не за что.Спартак оставшись в меньшинстве,продолжал также играть,как будто никого и не удаляли.Если бы не грубейшие ошибки в обороне,как раз тех нервных и неумелых игроков и вратаря,которые Спартак всегда допускает,что можно было бы вспомнить у Акрона - навесы на Дзюбу.Кстати,даже если у Спартака выйдет 15 человек на игру,эти же ошибки в обороне останутся,потому что обороны нет,головой никто не думает,просто бегают по полю и катают мяч,отбывают повинность.Такое чувство,если бы игрокам сказали,что можно по желанию не выходить на поле,то на игру вышло бы несколько человек.
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СильныйМозг
1754392049
Это закон бумеранга. Вон прошлом году, сколько было удалений игроков оппонентов у спартака!?
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