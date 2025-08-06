Григорян сказал, есть ли кризис в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался об игре «Спартака» в гостевом матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).
«Сейчас все критикуют «Спартак» и говорят об истерике Станковича. Но я у него истерики не вижу. Обвинять его в том, что он на последних минутах, играя вдесятером, празднует гол… А как не праздновать?
Я не вижу никакого кризиса. Вы постоянно критикуете «Спартак», который постоянно играет в меньшинстве. Футбол – это игра 11 на 11. Если говорить у Хлусевиче, то это глупость, помноженная на всю вселенную», – сказал Григорян.
- Хлусевич получил предупреждения на 45+1-й и 45+2-й минутах и был удален с поля.
- В матче 2-го тура РПЛ «Спартак» – «Балтика» (0:3) у красно-белых красные карточки заработали нападающий Антон Заболотный и вингер Маркиньос.
Источник: «Матч ТВ»