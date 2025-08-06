Григорян сказал, есть ли кризис в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Тамбова» Александр Григорян высказался об игре «Спартака» в гостевом матче 3-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Сейчас все критикуют «Спартак» и говорят об истерике Станковича. Но я у него истерики не вижу. Обвинять его в том, что он на последних минутах, играя вдесятером, празднует гол… А как не праздновать?

Я не вижу никакого кризиса. Вы постоянно критикуете «Спартак», который постоянно играет в меньшинстве. Футбол – это игра 11 на 11. Если говорить у Хлусевиче, то это глупость, помноженная на всю вселенную», – сказал Григорян.