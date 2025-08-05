Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1). Главным арбитром встречи был Артeм Чистяков.

«Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу «Зенита» на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всe. Это фол по неосторожности.

Здесь, как и с Зобниным [в игре «Акрон» – «Спартак»], нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», – сказал Федотов.