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  • Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА

Экс-судья Федотов оценил назначение пенальти в игре «Зенит» – ЦСКА

Сегодня, 12:23
4

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе матча 3-го тура РПЛ «Зенит» – ЦСКА (1:1). Главным арбитром встречи был Артeм Чистяков.

«Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу «Зенита» на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всe. Это фол по неосторожности.

Здесь, как и с Зобниным [в игре «Акрон» – «Спартак»], нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», – сказал Федотов.

  • 11-метровый в ворота гостей был назначен после контакта в штрафной красно-синих между защитником гостей Данилом Круговым и хавбеком «Зенита» Густаво Мантуаном.
  • Александр Соболев реализовал этот пенальти на 76-й минуте.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Акрон Федотов Игорь Чистяков Артем
Комментарии (4)
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FROLL007
1754389040
Дак никто и не оспаривает, кроме отбитых на голову хряков. Железобетоный пенальти. Гыгыгы
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СильныйМозг
1754391894
Круговой красавчик.
Ответить
NewLife
1754395199
"попал по левой ноге, был контакт." И в этот момент динамометры в руках федотова и чистякова зашкалили и показали такую силу удара, после которого Мантуан чуть подождал, собрался с мыслями и нырнул. Хватит уже публиковать эту ангажированную херню. Все все видели и понимают, что других шансов чего-либо добиться у нестолетних просто нет. Вся надежда на карманный рфс.
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