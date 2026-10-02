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Команды
Акрон
Стефан Лончар
Статистика
€ 1,20 млн
Стефан Лончар - статистика
Акрон
19 февраля 1996 (30), Никшич
#22 | Полузащитник
190 см
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 68'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 90'
85'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 90'
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Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Черногория
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
1' - 90'
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
1' - 68'
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
89' - 90'
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