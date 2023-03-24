Стефан Лончар - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Лончар
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Стефан
|Фамилия
|Лончар
|Команда
|Дебрецен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Никшич
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2023
|76' -90'
|Черногория
|0:2
|Сербия
|24.03.2023
|80' -90'
|Болгария
|0:1
|Черногория