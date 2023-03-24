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    Стефан Лончар - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Стефан
    Фамилия Лончар
    Команда Дебрецен
    Состав Основной
    Родной город Никшич
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 февраля 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.03.2023 76' -90' Черногория 0:2 Сербия
    24.03.2023 80' -90' Болгария 0:1 Черногория
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