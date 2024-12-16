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    Реакция Лончара из «Акрона» на интерес «Спартака»

    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал интерес со стороны других клубов.

    – Думаю, вы понимаете, что после такого уровня игры вами могут заинтересоваться большие клубы. Как отреагируете, если получите предложения от топового клуба России?

    – Я уже читал в прессе об интересе со стороны «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Это слухи. Я думаю только об «Акроне», нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если кто-то из топ-клубов направит мне предложение. У вас в России очень много великих клубов.

    В «Акроне» у меня контракт на три года по системе «2+1». Может, я останусь здесь и дальше. Никто не знает, что будет в будущем. Надо посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Любому спортсмену приятно, когда про него пишут в контексте больших клубов, это правда. Но мы должны жить настоящим.

    • В 19 матчах сезона у Лончара 5 голов, 6 ассистов.
    • Стефан в России с лета. У него контракт до 2027 года.
    • «Акрон» занимает в РПЛ 9-е место.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    16.12.2024 16:06
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    Комментарии (2)
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    oyabun
    1734366136
    Какой Спартак, какой Локомотив!? Я думаю только об Акроне. Ну иногда ещё об Оренбурге и Динамо МХ.. Что это? Обычное лукавство или банальная глупость?
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    alefreddy
    1734375946
    если только на Зиньковского поменять а так и не нужен
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