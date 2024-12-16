Реакция Лончара из «Акрона» на интерес «Спартака»

Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар прокомментировал интерес со стороны других клубов.

– Думаю, вы понимаете, что после такого уровня игры вами могут заинтересоваться большие клубы. Как отреагируете, если получите предложения от топового клуба России?

– Я уже читал в прессе об интересе со стороны «Локомотива», ЦСКА и «Спартака». Это слухи. Я думаю только об «Акроне», нахожусь в моменте и не задумываюсь о том, что будет сильно позже. Конечно, будет приятно, если кто-то из топ-клубов направит мне предложение. У вас в России очень много великих клубов.

В «Акроне» у меня контракт на три года по системе «2+1». Может, я останусь здесь и дальше. Никто не знает, что будет в будущем. Надо посмотреть, как будет дальше развиваться ситуация. Любому спортсмену приятно, когда про него пишут в контексте больших клубов, это правда. Но мы должны жить настоящим.