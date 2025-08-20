Жоао Виктор объяснил, почему выбрал ЦСКА

Новичок ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал свой переход в клуб РПЛ.

Бразильца купили у «Васко да Гама» за 5 млн евро с учетом бонусов.

Центральный защитник заключил контракт до лета 2029 года и взял 4-й игровой номер.

Виктор играл в Европе за «Бенфику» и «Нант».

«Моему переходу поспособствовали честное отношение и честные переговоры со стороны ЦСКА с моими представителями, а также тот факт, что я знаком с некоторыми игроками клуба.

С Мойзесом мы пересекались в «Коринтиансе», с Алеррандро играли в академии. Именно это и повлияло на мой выбор.

Мойзес – хороший парень, командный игрок. Он очень помогает всем в коллективе, с нетерпением жду встречи с ним.

Кроме того, что город и страна очень красивые, мне рассказали про болельщиков, как они страстно поддерживают команду. Все игроки рассказывали мне об этом. Роль болельщика в достижении наших целей очень большая», – сказал Виктор.