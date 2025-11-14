Бубнов составил сборную легионеров РПЛ для матча с Россией

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов составил символическую сборную легионеров по итогам первого круга РПЛ.

Ее состав: без вратаря, Лукас Оласа («Краснодар»), Нино («Зенит»), Жоао Виктор (ЦСКА), Мойзес (ЦСКА), Дуглас Аугусто («Краснодар»), Жоау Батчи («Краснодар»), Вендел («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Луис Энрике («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Бубнов отметил, что включит в сборную вратаря сборной Таджикистана Рустама Ятимова («Ростов»), и полузащитника сборной Армении Эдуарда Сперцяна («Краснодар») вместо Вендела, если можно выбрать игроков из тех стран, игроки которых не считаются легионерами в РПЛ.

«Я вот хотел бы, чтобы эта сборная сыграла со сборной России. И посмотрим, кто сильнее будет. У нас тоже неплохая сборная. Если [Карпин] проиграет, то надо снимать», – сказал Бубнов.