Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»

Защитник «Васко да Гамы» Жoао Виктор прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.
Новичок москвичей раскрыл кумиров.
– Кто ваш кумир?
– Серхио Рамос.
– А если из бразильцев?
– Лусио.
– Вагнер Лав?
– Тоже. Я играл с ним в «Коринтиансе». Он отличный игрок, футболист, которым я восхищаюсь, мой друг, который сотворил прекрасную историю здесь.
- Сообщалось, что сумма трансфера может составить 4,5 миллиона евро.
- Виктор играл в Европе за «Бенфику» и «Нант».
- В составе «Васко да Гамы» он оформил 3+3 в 75 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»