Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»

Защитник «Васко да Гамы» Жoао Виктор прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА.

Новичок москвичей раскрыл кумиров.

– Кто ваш кумир?

– Серхио Рамос.

– А если из бразильцев?

– Лусио.

– Вагнер Лав?

– Тоже. Я играл с ним в «Коринтиансе». Он отличный игрок, футболист, которым я восхищаюсь, мой друг, который сотворил прекрасную историю здесь.