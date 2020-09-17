Был в запасе

Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2026 Россия. Премьер-лига 2026/2027 Товарищеские матчи 2026 Бразилия. Серия А 2025 Копа Судамерикана 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Лига чемпионов 2023/2024 Португалия. Примейра 2023/2024 Бразилия. Серия А 2022 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Бразилия. Серия А 2021