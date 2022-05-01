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    Жоао Виктор - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Жоао
    Фамилия Виктор
    Команда Нант
    Состав Основной
    Родной город Бауру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 июля 1998 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 8,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 70' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    01.03.2023 Был в запасе Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    26.02.2023 Был в запасе Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 20' - 90' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    56'
    Статистика по турнирам
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