Жоао Виктор - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виктор
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 8,00
млн
|Имя
|Жоао
|Фамилия
|Виктор
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бауру
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 июля 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|70' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|01.03.2023
|Был в запасе
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|26.02.2023
|Был в запасе
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|20' - 90'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|56'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|45'
|15.05.2022
|82' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|68' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|01.05.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Форталеза (Форталеза)
|24.04.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|3:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|17.04.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:0
|Аваи (Флорианополис)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|52'