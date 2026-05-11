В ЦСКА прокомментировали потасовку своих игроков

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о стычке своих игроков по ходу матча с «Пари НН» (2:1).

Москвичи проигрывали до 88-й минуты.

18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

– Эпизод со стычкой Торопа и Жоао Виктора. Как его оцените?

– Я рад, что такие моменты происходят. Они показывают, что футболисты неравнодушны. Хуже тогда, когда этого нет. Все, что было на поле, остается на поле. В перерыве они пожали друг другу руки. Это тоже дало некий заряд, чтобы перевернуть игру.