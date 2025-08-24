Челестини оценил дебют новичков ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини оценил дебют новичков Жоаo Виктора и Даниэля Руиса.

Оба игрока вышли на поле в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона» (3:1).

Они вышли на замену.

Виктор перешел из «Васко да Гама», Руис арендован у колумбийского «Мильонариоса».

«Ребята здорово справились с дебютной игрой. Мы увидели, что Даниэль хорош на правом фланге и при смещении в центр. А Жоаo может многое дать команде в единоборствах – он всего три дня с нами, поэтому дебют оцениваем очень хорошо», – сказал Челестини.