Игрок ЦСКА объяснил, почему едва не подрался с партнером

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал стычку с вратарем Владиславом Торопом по ходу матча с «Пари НН» (2:1).

Москвичи проигрывали до 88-й минуты.

18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

– Расскажите о стычке с Торопом.

– Это неотъемлемая часть игры. Мы просто по‑разному подумали о том, что должны были сделать в том эпизоде. Сейчас все улажено. Оба хотели сделать лучше для команды, но иногда происходят и такие ситуации. Этого не надо бояться, это нормально.