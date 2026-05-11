Игрок ЦСКА объяснил, почему едва не подрался с партнером

Сегодня, 19:09

Защитник ЦСКА Жоао Виктор прокомментировал стычку с вратарем Владиславом Торопом по ходу матча с «Пари НН» (2:1).

  • Москвичи проигрывали до 88-й минуты.
  • 18‑летний Имран Фиров вышел на замену на 58‑й минуте, забил гол и сделал результативную передачу.
  • ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

– Расскажите о стычке с Торопом.

– Это неотъемлемая часть игры. Мы просто по‑разному подумали о том, что должны были сделать в том эпизоде. Сейчас все улажено. Оба хотели сделать лучше для команды, но иногда происходят и такие ситуации. Этого не надо бояться, это нормально.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Тороп Владислав Виктор Жоао
18+
