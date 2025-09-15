Жоао Виктор рассказал, почему не перешел в ЦСКА в 2023 году

Летний новичок ЦСКА Жоао Виктор объяснил, почему не присоединился к армейцам раньше.

«ЦСКА вышел на меня как раз после сезона в аренде в «Нанте» [летом 2023 года]. Я мог остаться во Франции на постоянной основе или переехать в Россию.

Но я хотел оставить свой след в «Бенфике». За мой трансфер заплатили большие деньги, и мне было важно оправдать их.

К сожалению, такого шанса мне не предоставили, но это тоже часть футбола. Тогда всe зависело исключительно от меня и моего решения.

Хотелось исправить ситуацию в «Бенфике», но я об этом пожалел», – сказал Виктор.