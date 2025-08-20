Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • В ЦСКА восторг от новичка Виктора: «РПЛ получила очень крутого футболиста»

В ЦСКА восторг от новичка Виктора: «РПЛ получила очень крутого футболиста»

20 августа, 11:54
5

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов впечатлен новичком команды Жoао Виктором.

  • 27-летний футболист будет выступать под 4-м номером.
  • С учетом бонусов сумма сделки составила 5 миллионов евро.
  • Бразильский клуб получит 25% прибыли от перепродажи.

«Жoао Виктор во время тестов нас взбодрил, потому что показал уникальные не только для центрального защитника, но и для футболиста любой позиции показатели. Мы четыре года в ЦСКА осмотр с тестированием, он пока безоговорочный первый номер – это касается спринта на 30 метров, на 20 метров, тестов на нереактивную маневренность.

Честно скажу, очень приятно удивил, я такую комбинацию цифр вижу в первый раз. Причем, как говорится, на мяч не гавкает и с мячом хорош на тестах. Жоао Виктор даже не удивил, а прямо поразил.

Приятно, когда приезжает футболист, который по футбольным качествам клубу подходит, но и демонстрирует очень крутые показали, связанные с физическими качествами – скорость, нереактивная маневренность, что очень важно в футболе. Я в футболе не разбираюсь, но мне кажется, наш чемпионат получил очень крутого футболиста», – сказал Безуглов клубной пресс-службе.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Виктор Жоао
