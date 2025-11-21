Введите ваш ник на сайте
  Реакция Гвардиолы на отсутствие Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ по версии Руни

Реакция Гвардиолы на отсутствие Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ по версии Руни

Сегодня, 16:08
1

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал мнение Уэйна Руни о лучших футболистах АПЛ в сезоне-2025/26.

  • Руни включил в топ-3 Антуана Семеньо («Борнмут»), Брайана Мбемо («Манчестер Юнайтед») и Виктора Дьекереша («Арсенал»), проигнорировав Эрлинга Холанда.
  • Норвежский форвард «Сити» забил 14 голов в 11 матчах этого сезона АПЛ.

«Это не имеет значения. Все нормально. Эрлинг невероятен в этом сезоне. Он побил множество рекордов и продолжает это делать как в клубе, так и в сборной Норвегии», – сказал Гвардиола.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп Руни Уэйн
Romeo 123
1763734752
У руни Зависть
Ответить
