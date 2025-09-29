Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о работе действующего главного тренера команды Рубена Аморима.

«Не понимаю, что происходит. Это не «Манчестер Юнайтед». Искренне надеюсь, что он сможет переломить ситуацию. Но, честно говоря, не верю в это.

Аморим – мой ровесник. Он еще молодой тренер, и я уверен, что у него большое будущее. Но сейчас я не узнаю клуб. Не вижу от футболистов борьбы, характера, желания победить», – заявил Руни.