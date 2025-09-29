Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия ЧМ-2026 Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»

Сегодня, 16:54

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о работе действующего главного тренера команды Рубена Аморима.

«Не понимаю, что происходит. Это не «Манчестер Юнайтед». Искренне надеюсь, что он сможет переломить ситуацию. Но, честно говоря, не верю в это.

Аморим – мой ровесник. Он еще молодой тренер, и я уверен, что у него большое будущее. Но сейчас я не узнаю клуб. Не вижу от футболистов борьбы, характера, желания победить», – заявил Руни.

  • Аморим возглавил «МЮ» в ноябре 2024 года.
  • Прошлый сезон АПЛ команда завершила на 15-м месте.
  • В текущем чемпионате они набрали 7 очков в 6 турах и идут 14-ми.

Еще по теме:
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ 1
Руни ответил, благодаря кому он не спился в 17 лет
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма» 4
Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Руни Уэйн Аморим Рубен
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Тимощук рассказал, что происходит с Жерсоном в «Зените»
18:33
1
Смолов заключил брачный контракт с Кариной Истоминой: «Ему, очевидно, есть что терять»
18:18
7
«Это брехня»: Ловчев открестился от претензий к Станковичу
17:54
4
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
17:30
12
Яковлев: «Футболист не может быть тупым»
17:17
9
Непомнящий объяснил, почему ЦСКА не станет чемпионом
17:05
1
Мостовой ответил на предложение возглавить «Факел» вместо Шалимова
16:46
6
Генич одним словом описал игру «Спартака»
16:38
13
«Енисей» поставил ультиматум Тихонову
16:16
2
«Бавария» выбрала форварда на замену Кейну
16:04
Все новости
Все новости
Руни оценил перспективы Аморима в «Манчестер Юнайтед»
16:54
Хавбек «Сити» рассмотрит переезд в Саудовскую Аравию
10:02
Гвардиола рассказал о травме Родри
09:09
АПЛ. «Арсенал» победил «Ньюкасл», уступая в счете до 84-й минуты
Вчера, 20:34
1
В «МЮ» определились с будущим Аморима
Вчера, 16:49
6
Экс-тренер сборной Англии может возглавить «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:40
Холанд побил рекорд АПЛ
Вчера, 13:26
2
Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Брентфорда»
27 сентября
1
АПЛ. «Кристал Пэлас» нанес «Ливерпулю» первое поражение в сезоне
27 сентября
2
АПЛ. «Челси» в меньшинстве проиграл «Брайтону», Уэлбек оформил дубль
27 сентября
1
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли», Холанд оформил дубль, у Эстеве два автогола
27 сентября
ФотоЭкс-игрок «Динамо» возглавил лондонский клуб
27 сентября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл в гостях «Брентфорду»
27 сентября
8
Бывший игрок «Динамо» возглавит «Вест Хэм»
27 сентября
2 тренера претендуют на пост в «Вест Хэме» – оба были в РПЛ
27 сентября
1
Фердинанд назвал самого совершенного форварда в истории АПЛ
27 сентября
1
Лондонский клуб АПЛ уволил главного тренера
27 сентября
8
10 главных «ограблений» в истории «Золотого мяча» по версии FourFourTwo
27 сентября
3
В АПЛ появился еще один претендент на Кейна
27 сентября
3
«Челси» и «МЮ» поборются за форварда «Ювентуса»
26 сентября
1
«Манчестер Юнайтед» готов летом бесплатно отпустить трех игроков
25 сентября
Погребняк объяснил, зачем в августе летал в Англию
25 сентября
Фото«Ливерпуль» подписал контракт с рекордсменом клуба
25 сентября
Стало известно, как «Ливерпуль» накажет 95-миллионного Экитике за нелепое удаление
25 сентября
«Арсенал» договорился с французским защитником
25 сентября
«МЮ» договорился о трансфере игрока юношеской сборной Колумбии
25 сентября
Руни ответил, благодаря кому он не спился в 17 лет
24 сентября
«Тоттенхэм» задумал вернуть Кейна домой
24 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 