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    Федотов сменил Кецбая на посту главного тренера «Оренбурга»

    Темури Кецбая отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». На его место назначен Владимир Федотов, который с июня 2015 года по май 2017-го входил в тренерский штаб клуба.

    «По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаелом Мичаелом. Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Ильшат Айткулов и Платон Захарчук продолжат работать в качестве старшего тренера и тренера вратарей.

    Источник: ФК «Оренбург»

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    17.08.2017 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 августа 2017, 16:26

      федотов подумал этот из зенита

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