Федотов сменил Кецбая на посту главного тренера «Оренбурга»

Темури Кецбая отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». На его место назначен Владимир Федотов, который с июня 2015 года по май 2017-го входил в тренерский штаб клуба.

«По взаимному соглашению сторон расторгнут контракт с главным тренером Темури Кецбаей, тренером Сосо Чедией и тренером по физподготовке Мичаелом Мичаелом. Футбольный Клуб «Оренбург» благодарит специалистов за проделанную работу и желает успешного продолжения карьеры», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ильшат Айткулов и Платон Захарчук продолжат работать в качестве старшего тренера и тренера вратарей.