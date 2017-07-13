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    Гершкович не понимает причин отмены налога на иностранных тренеров в России

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович уверен, что нужно давать больше работы российским специалистам, а не приглашать иностранных. По его мнению, в России есть немало интересных молодых тренеров, которым нужна практика.

    — Не удивило, что «Ахмат», бывший «Терек», взял такого утонченного тренера, как Олег Кононов?

    — Тоже интересный опыт. Посмотрим. Надо сказать, что за последние годы большую работу в «Тереке» проделал Рашид Рахимов. Удержать уровень будет непросто. Футбол тем и хорош, что трудно что-то предугадать. Интересно, как Кононов проявит себя в новом клубе.

    — Вас как главного «опекуна» наших тренеров расстраивает, когда клуб из нижней части таблицы приглашает тренера из-за рубежа — как сделал тот же «Арсенал», позвавший Миодрага Божовича?

    — Конечно. Божович — в «Арсенале», Кучук — в «Ростове», Кецбая — в «Оренбурге». А наши специалисты, уже достаточно опытные, без работы. Непонятно. Виталий Леонтьевич Мутко поспешил с отменой налога на иностранных тренеров, который был в нашем футболе. Когда решение об отчислениях принималось, такие клубы, как «Зенит», ЦСКА, «Спартак», не возражали. Они, если берут иностранных тренеров, то «топовых». Сумма налога составляла маленький процент от гонорара, который выплачивался такому специалисту. А когда приглашают людей, которые здесь были и ничего не добились, я этого понять не могу. Ходит одна и та же компания из клуба в клуб, видимо, эти тренеры удобны для решения каких-то задач, не связанных с достижениями. Понятно, что большую роль в этом играют агенты. Но эти тренеры не дают нашему футболу ничего, только занимают места тех наших, которые могли бы тренировать, набираться опыта, развиваться месте с клубами. Кстати, таких средств, какие дают иностранцам, наши ребята не просят.

    — Речь о ком прежде всего?

    — Колыванов, Кирьяков, Юран, Тетрадзе, Ташуев. Павлов уехал работать в Казахстан, туда же уехал Бородюк. Хорошо, что Аленичев, Тихонов, Семак работают, — эти ребята играли в сильных клубах, за сборную, им есть что передать и преподать. Только нужна практика.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.07.2017 10:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 06:00

      Одни хотят работу (тренировать, играть, СУДИТЬ!) Другие сразу хотят бабки (Мудко, Прядкин и т.д.) Никто не спрашивает болельщиков - что нужно нам?

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      Рейтинг: +875

      sidul1 13 июля 2017, 12:47

      Ход мысли в одном направление,запретить.Может лучше помочь нашим молодым тренерам трудоустроится в топовых чемпионатах в качестве стажеров.Сидеть,чесать пузо и все запрещать-это самое то,зарплату платят.Мафия МУТКОВСКАЯ.

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 июля 2017, 12:23

      Кучук ни сколько не сильнее наших специалистов.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 июля 2017, 11:02

      Согласен в том что "ходит одна и та же компания из клуба в клуб" средних тренеров

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Alex ostrov 13 июля 2017, 11:10

      Какие есть))

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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 июля 2017, 10:36

      Сила российских тренеров видна по уровню сборной России, и особенно большинства игроков. Жаль, но прогресса не видно, и значит тренеры должны доказывать свою конкурентоспособность в чистой борьбе.а не с помощью налога на приглашение иностранцев. Иностранцы наиболее нужны сейчас в детском футболе, всё начинается с детских футбольных школ. а там каждая копейка на счету.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 июля 2017, 10:32

      Налог налогом, но клуб сам выбирает себе тренера.И руководство того же Арсенала понимает, что Божевич ,на данный момент, гораздо квалифицированние Кирьякова или Юрана

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