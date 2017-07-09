Кецбая – Талалаеву: «Иногда человек пеняет на судей, оправдывая свою неудачу на поле»

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая не согласен с критикой арбитров со стороны главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева, который выступил с негодованием после матча первого тура ФНЛ между этими командами (2:1). В отличие от коллеги, грузинский специалист не увидел ошибок в действиях бригады москвича Евгений Турбина.

«А что ему не понравилось? Мне кажется, судья не повлиял на исход встречи. Получился очень интересный матч. Обе команды атаковали. В принципе, при счете 2:1 мы могли забить третий гол и все решить. Тогда никаких бы разговоров потом не пошло. Иногда человек пытается оправдать свою неудачу после поражения на поле, ругая судей», – заявил грузин.