Кецбая – Талалаеву: «Иногда человек пеняет на судей, оправдывая свою неудачу на поле»

"А ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ Кецбая?" Как ПРОГНУЛИ Тамбов скандальным судейством! Арбитры чувствуют свою БЕЗНАКАЗАННОСТЬ и потокание, вот и скандалят в пользу ГАЗОВИКОВ! А Енисей Аленичева, как ПРОГНУЛИ под питерцев!!! 100% гол отменили в ворота питерцев! Во как надо работать на газовиков! Ждите новых СКАНДАЛОВ! Будогосский вам их ОБЕСПЕЧИТ, по полной программе БЕЗОБРАЗНОГО судейства наших арбитров!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, перечёркивают все старания других команд на честное и справедливое судейство. Не успел начаться чемпионат и сразу ДВА громких скандала в ФНЛ, а что будет в РФПЛ! Будогосский начал с ДУПЛЕТА и прихлопнул сразу двух зайцев для газовиков - Енисей и Тамбов!!! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! То ли ЕЩЁ БУДЕТ! О-Й-Ё-ЁЙ!!!
Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая не согласен с критикой арбитров со стороны главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева, который выступил с негодованием после матча первого тура ФНЛ между этими командами (2:1). В отличие от коллеги, грузинский специалист не увидел ошибок в действиях бригады москвича Евгений Турбина.
«А что ему не понравилось? Мне кажется, судья не повлиял на исход встречи. Получился очень интересный матч. Обе команды атаковали. В принципе, при счете 2:1 мы могли забить третий гол и все решить. Тогда никаких бы разговоров потом не пошло. Иногда человек пытается оправдать свою неудачу после поражения на поле, ругая судей», – заявил грузин.