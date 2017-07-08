Талалаев раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Тамбов»

Встреча первого тура ФНЛ между «Оренбургом» и «Тамбовом» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Главный тренер тамбовского клуба Андрей Талалаев остался недоволен работой арбитра Евгения Турбина.

«Хозяева выиграли 2:1, хочется поздравить их с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии.

Судья испортил игру, потому что команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две вынужденные замены – две травмы, и я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю. Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон.

У нас Дорожкин убегает один на один, его откровенно ломают, боковая связка, завтра будет МРТ, на которой определят степень повреждения. Там не то что желтой не дает, там дает играть. Трусевич, вынужденная замена. Сзади прыгают прямой ногой – никаких ни действий, ни нарушений, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом (людьми), вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча, но качество должно соответствовать.

Но то, что происходит, – это иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас как быдло, как скот заталкивают и говорят: «Нет, это не так». Был момент, когда я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Резервный подходит и руками запихивает меня обратно.

Да, я нарушил правила. Оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны! Но трогать меня во время матча никто не может. И люди закрывают на это глаза», – сказал специалист и покинул пресс-конференцию.