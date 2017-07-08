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  • Талалаев раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Тамбов»

Талалаев раскритиковал судейство в матче «Оренбург» – «Тамбов»

8 июля 2017, 23:30
18

Встреча первого тура ФНЛ между «Оренбургом» и «Тамбовом» завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Главный тренер тамбовского клуба Андрей Талалаев остался недоволен работой арбитра Евгения Турбина.

«Хозяева выиграли 2:1, хочется поздравить их с победой. Я удовлетворен игрой своей команды, не хватило мастерства в завершающей стадии.

Судья испортил игру, потому что команда соперника не то что нас не переиграла, а вообще никаких сложностей нам не доставляла. Пенальти придуманный абсолютно, у нас две вынужденные замены – две травмы, и я буду просить руководство писать какие-нибудь жалобы, не знаю. Надо что-то делать. Можно сидеть молчать и говорить, что у нас все хорошо, но это клоунада. Мы заканчивали прошлый сезон, когда нам перечеркнул арбитр работу годовую пенальти в решающем матче, и начинаем с этого же этот сезон.

У нас Дорожкин убегает один на один, его откровенно ломают, боковая связка, завтра будет МРТ, на которой определят степень повреждения. Там не то что желтой не дает, там дает играть. Трусевич, вынужденная замена. Сзади прыгают прямой ногой – никаких ни действий, ни нарушений, ничего. Я хотел бы сказать, что мы, конечно, будем работать. Нам нужно добавлять в атаке. К сожалению, мы не смогли разнообразить именно составом (людьми), вынуждены даже защитника выпускать в линию атаки по ходу матча, но качество должно соответствовать.

Но то, что происходит, – это иначе как клоунадой и не назовешь. Когда черное называется черным, а белое – белым, и нас как быдло, как скот заталкивают и говорят: «Нет, это не так». Был момент, когда я вышел из технической зоны, когда Скворцова сзади по ногам ударили. Видели все, кроме арбитра. И дают быструю атаку в наши ворота. Резервный подходит и руками запихивает меня обратно.

Да, я нарушил правила. Оштрафуйте меня, я вышел из технической зоны! Но трогать меня во время матча никто не может. И люди закрывают на это глаза», – сказал специалист и покинул пресс-конференцию.

Источник: ФК «Оренбург»
Россия. ФНЛ Оренбург Тамбов Талалаев Андрей
Комментарии (18)
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Вадим 1972
1499548816
Ничего не меняется в лучшую сторону.
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СашкаГуров
1499549109
судью на мыло
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vladik12
1499550623
Ептвою мать. Этот Турбин привозит в каждом матче, к нему одни претензии. Какого хрена он судит? Российский футбол, че.
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ARSENAL TULA
1499556378
Судейство наш бич
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zagrizlik
1499567443
Свиногосский сейчас опять скажет, что всё отлично, а Талалаев ничего не понимает в судействе.
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Одинокий волк Маквейд
1499569931
Понеслось, судьи считают, что они главные на поле, что зрители приходят на них посмотреть. Им кто-нибудь объяснит, что они всего лишь обслуживают игру?
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Сибирь за Спартак
1499570499
С судьями нужно что-то кардинально решать, эта каста вредителей похуже лимита.
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Svoysvoemubrat
1499571394
Сколько около футбола скопилось шушеры - судьи, количеством около состава команды, инспекторы, судейские комитеты. И все на окладах, что-то типа решают и незаменимы. А еще агенты, комментаторы по три на игру со словарным запасом хренового таксиста.
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bolela_16
1499572540
Началось, поздравляю...
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Popularov
1499768037
Ура! Можно поздравить Будогосского с этим ГРАНДИОЗНЫМ скандальным успехом! Есть первый судейский скандал!!! Со СКАНДАЛЬНЫМ почином Будогосского! Дай Бог, НЕ ПОСЛЕДНИЙ!!! Я смотрел эту игру! Это был верх судейского ЦИНИЗМА Турбина! Турбин ПОСАДИЛ Тамбов на свисток, ПРИДУМАЛ пенальти! В прошлом сезоне 2016/17 Турбин безобразно судил и скандалил и вот в новом сезоне продолжает! Турбина надо было пожизненно отстранять от футбола, но вместо этого, его ОТМАЗАЛИ и послали снова СКАНДАЛИТЬ! А ведь я ПРЕДУПРЕЖДАЛ, что БЕЗНАКАЗАННОСТЬ арбитров ПЛОДИТ новые скандалы! Вот вам пример того, как Будогосский БЕЗОБРАЗНО руководит судейским корпусом! Пока Будогосский РУЛИТ, скандалы будут ПРОДОЛЖАТЬСЯ! Ждите новых судейских СКАНДАЛОВ в нашем футболе! Будогосский их вам ОБЕСПЕЧИЛ по полной программе ОТВРАТИТЕЛЬНОГО судейства наших арбитров! Как теперь Будогосский, Бутенко, Чеботарёв, Баскаков будут ОТМАЗЫВАТЬ Турбина??? Тамбову надо ДОБИВАТЬСЯ наказания Турбина за скандальное судейство.
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