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    Кецбая: «ФНЛ ничем не уступает Чемпионшипу. Просто в Англии больше рекламы»

    Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая после победы над «Факелом» в матче 6-го тура ФНЛ отметил высокий уровень команд в лиге. По мнению специалиста, первый российский дивизион ни в чем не уступает английскому Чемпионшипу.

    «Трудная игра была. Вообще все игры трудные и не имеет значения, дома играешь или на выезде. Все ведут борьбу. Сегодня у хозяев моментов не было, а мы то, что создали, реализовать не смогли. Спасибо ребятам, они выдержали, а ведь мы сюда не смогли вовремя вылететь из-за поломки самолета. Мы заработали три очка и сейчас готовимся к следующей игре.

    Сравнить Чемпионшип и ФНЛ? Я играл в Англии и могу сказать, что ФНЛ ничем не уступает. Просто в Англии больше рекламы. Но здесь очень трудно играть. Это на себе почувствовали», – сказал Кецбая.

    Источник: ФНЛ

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    06.08.2017 14:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 августа 2017, 16:20

      Ерунду говорит..........у них в Чемпионшипе играют команды некоторые которые были даже чемпионами Англии ( хоть это у них было и давно и не так часто ) а также которые выигрывали Кубок Англии и даже Кубок Чемпионов ( ныне лига чемпионов )и другие Европейские Кубки выигрывали.......И причём тут реклама . Когда в ФНЛ , СПЛОШНАЯ БЕГОТНЯ А МАСТЕРСТВА НЕТ . Да и команды извините нищие .

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 6 августа 2017, 14:51

      ага,ничем,чемпионшип возможно даже по сильнее рфпл

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 6 августа 2017, 14:50

      где-то в Халле плачет Слуцкий)))

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 6 августа 2017, 14:45

      Вот после таких упоротых вещей всё больше и больше рекламодателей будут проходить мимо российского футбола

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 6 августа 2017, 14:38

      Бред сумасшедшего!!!!

      -1
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