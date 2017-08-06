Кецбая: «ФНЛ ничем не уступает Чемпионшипу. Просто в Англии больше рекламы»

Главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая после победы над «Факелом» в матче 6-го тура ФНЛ отметил высокий уровень команд в лиге. По мнению специалиста, первый российский дивизион ни в чем не уступает английскому Чемпионшипу.

«Трудная игра была. Вообще все игры трудные и не имеет значения, дома играешь или на выезде. Все ведут борьбу. Сегодня у хозяев моментов не было, а мы то, что создали, реализовать не смогли. Спасибо ребятам, они выдержали, а ведь мы сюда не смогли вовремя вылететь из-за поломки самолета. Мы заработали три очка и сейчас готовимся к следующей игре.

Сравнить Чемпионшип и ФНЛ? Я играл в Англии и могу сказать, что ФНЛ ничем не уступает. Просто в Англии больше рекламы. Но здесь очень трудно играть. Это на себе почувствовали», – сказал Кецбая.