«Динамо» собирается оштрафовать Варелу, сбежавшего во «Фламенго»

а что только на 30%, могли бы и на вообще зарплату не выдавать, раз контракт не отработал...
«Динамо» готовит санкции против флангового защитника Гильермо Варелы.
Московский клуб собирается оштрафовать 29-летнего футболиста на 30 процентов июльской зарплаты.
Причина – отказ уругвайца участвовать в матче с «Торпедо» (4:0) неделю назад.
- Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
- Накануне он стал игроком «Фламенго».
- Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.