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    «Динамо» собирается оштрафовать Варелу, сбежавшего во «Фламенго»

    «Динамо» готовит санкции против флангового защитника Гильермо Варелы.

    Московский клуб собирается оштрафовать 29-летнего футболиста на 30 процентов июльской зарплаты.

    Причина – отказ уругвайца участвовать в матче с «Торпедо» (4:0) неделю назад.

    • Варела тайно покинул базу «Динамо» и не отвечал на звонки.
    • Накануне он стал игроком «Фламенго».
    • Латиноамериканец воспользовался опцией ФИФА и приостановил контракт с клубом РПЛ.

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    Источник: твиттер Фабио Алейшо

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    Сегодня, 08:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +24322

      JTherry 55 минут назад

      а что только на 30%, могли бы и на вообще зарплату не выдавать, раз контракт не отработал...

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      Рейтинг: +16425

      ilichkadr 1 час назад

      На месте клуба вообще бы ничего не заплатил этому ублюдку.

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