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  • «Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране

«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране

8 марта 2023, 14:57
3

Тбилисское «Динамо» выступило против закона об иноагентах в Грузии, из-за которого в стране начались массовые протесты.

«Динамо» Тбилиси как один из главных носителей идентичности Грузии есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа.

Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии. Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.

Наш футбол, как и наша страна, нуждается в развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно отмечала, что видит возможность этого развития только в европейской семье.

Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не подлежит пересмотру», – цитирует заявление «Динамо» Тбилиси JAMnews.

  • Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
  • Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
  • Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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Источник: Sports.ru
Динамо Тб Грузия
Комментарии (3)
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Marat A.
1678279718
Ни одна из бывших республик Советского Союза(прибалты не в счёт) не нужна ЕС и никогда не будет в ЕС. ЕС необходимо не допустить дружбы и сближения республик с Россией и не допустить самостоятельности этих Республик.
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Marat A.
1678280129
https://pikabu.ru/story/borrel_sravnil_okruzhayushchiy_evropu_mir_s_dzhunglyami_9550604
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