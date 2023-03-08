Тбилисское «Динамо» выступило против закона об иноагентах в Грузии, из-за которого в стране начались массовые протесты.

«Динамо» Тбилиси как один из главных носителей идентичности Грузии есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа.

Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии. Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.

Наш футбол, как и наша страна, нуждается в развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно отмечала, что видит возможность этого развития только в европейской семье.

Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не подлежит пересмотру», – цитирует заявление «Динамо» Тбилиси JAMnews.

Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.

Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.

Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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