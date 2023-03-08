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    Какой вы футболист?

    «Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране

    Тбилисское «Динамо» выступило против закона об иноагентах в Грузии, из-за которого в стране начались массовые протесты.

    «Динамо» Тбилиси как один из главных носителей идентичности Грузии есть и будет одной из главных движущих сил самовыражения грузинского народа.

    Наш клуб, большая динамовская семья, поддерживает европейский путь Грузии. Мы рассматриваем эту инициативу [о принятии законопроекта об иноагентах] как угрозу нашему пути.

    Наш футбол, как и наша страна, нуждается в развитии, и большая часть населения Грузии неоднократно отмечала, что видит возможность этого развития только в европейской семье.

    Евросоюз должен быть одной из главных целей нашей страны, и правомерность этого пути не подлежит пересмотру», – цитирует заявление «Динамо» Тбилиси JAMnews.

    • Парламент Грузии 7 марта принял закон об иноагентах.
    • Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.
    • Из-за этого в Грузии начались массовые протесты.

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    Источник: Sports.ru

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    08.03.2023 14:57
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +216

      Marat A. 8 марта, 15:55

      https://pikabu.ru/story/borrel_sravnil_okruzhayushchiy_evropu_mir_s_dzhunglyami_9550604

      1
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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > Marat A. 8 марта, 16:52

      Впрочем ничего нового. Их сад столетиями так живет.

      1
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      Рейтинг: +216

      Marat A. 8 марта, 15:48

      Ни одна из бывших республик Советского Союза(прибалты не в счёт) не нужна ЕС и никогда не будет в ЕС. ЕС необходимо не допустить дружбы и сближения республик с Россией и не допустить самостоятельности этих Республик.

      2
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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh 8 марта, 15:13

      Он подразумевает введение понятия «иностранный агент» по аналогии с российским законодательством.======
      В этом и проблема.Грузины никогда не забудут вторжение России в 2008. А сейчас правительство Грузии под влиянием пророссийского олигарха Бидзины Иванашвили.
      Потому грузины вышли против.

      0
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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > dauzhhhhh 8 марта, 15:26

      Михалыч, плесень щирая, тебя когда последний раз здесь нахой посылали ?

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      Рейтинг: +90

      Бригадный > dauzhhhhh 8 марта, 15:37

      Слышь, упырёк. А "грузины" вышли все? Сколько будет в процентном отношении? Объяснись, упырёк.
      А то вы, прощелыги и провокаторы, любите то "всем народом" представляться, то заявлять, что "грузины все". Може, таки, не все?

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      Рейтинг: +12555

      R_a_i_n > dauzhhhhh 8 марта, 16:02

      Риму рим на йух пшёл!

      2
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      Рейтинг: +2403

      baden69 > dauzhhhhh 8 марта, 16:34

      Во-первых, одними из первых такой закон принят в вами любимыми США. Только почему-то "двоечники, плохо учившиеся в школе" считают, что США и их вассалам можно все, а другие должны жить по их указке и делать то, что им скажут.
      А во-вторых, в 2008 году не было вторжения России. Если бы Россия вторглась в 2008 в Грузию, то сейчас была бы Грузинская автономная республика в составе России.

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > Бригадный 8 марта, 16:47

      ******, прокурор тебе ушлепану всё объяснит, когда поймает

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > Бригадный 8 марта, 16:55

      Кастрюлька тебе предьявила...Чо скажеш ?

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      Рейтинг: +794

      кaстрюлька > dauzhhhhh 8 марта, 17:02

      dauzhhhhh/Бригадный - макака обоссанная в шароварах, ты перед кем тут цирк устроил ?

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      Рейтинг: +114

      dauzhhhhh > кaстрюлька 8 марта, 17:20

      Ты ж бригадному предьявила ---Ответь за базар

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