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  • Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет»

Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет»

6 мая 2018, 01:43
42

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

«Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! У нас в «Локомотиве» настоящий коллектив. Мы мужики и сделали свое дело! Юрий Павлович — просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек.

Мой возможный переход в АПЛ? Как Юрий Павлович скажет, так и сделаю! Ведь у нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским «Динамо», – сказал Кверквелия.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Тб Кверквелия Соломон Семин Юрий
Комментарии (42)
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DeutschlandUberAlles
1525560547
Оооо, видать хлебнул дурманящего зелья. Почётное 3 место в группе. Попадание в лигу Европы и вылет из неё в 1/4, если повезёт в 1/2 с разницей мячей минимум в 2 мяча в пользу соперника.
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kykyi
1525571087
ПаРаша Тудей другого и не сообщит. То фанерный Рейхстаг берём,то в полу финале ЛЧ с Динамо играем.
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нейтральныйкакникто
1525574078
Кверквелии простительны такие слова, в них больше эмоций чем здравого смысла. Имениннику в его день многое простительно
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Шумаххер
1525580235
Чё вы все ,как всегда ,накинулись на парня ???? У него просто эмоции счастья и радости ,а под них и не такое можно сказать .
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Vickont
1525582043
А финал ЛЕ Авангард (Курск)- Динамо (Кутаиси)
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Чоткий
1525585946
А ты лучше мою дагестанскую чалупу сосни!!! Вы в полуфинал кубка России пробейтесь хотя бы, работяги, а потом о ЛЧ грезите. Жопоногие
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серега кашин
1525586961
наверно лишнего перебрал вот и остапа понесло
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nirita
1525587886
Вы из группы не выйдете.
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Антибиотик111
1525591352
Чачи перепил по ходу...
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OfaZavr
1525595091
видимо уже прилично набрался))
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