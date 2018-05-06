Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

«Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! У нас в «Локомотиве» настоящий коллектив. Мы мужики и сделали свое дело! Юрий Павлович — просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек.

Мой возможный переход в АПЛ? Как Юрий Павлович скажет, так и сделаю! Ведь у нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским «Динамо», – сказал Кверквелия.