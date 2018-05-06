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    Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия поделился впечатлениями после победы в чемпионате России. Напомним, что железнодорожники выиграли РФПЛ впервые за 14 лет.

    «Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! У нас в «Локомотиве» настоящий коллектив. Мы мужики и сделали свое дело! Юрий Павлович — просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек.

    Мой возможный переход в АПЛ? Как Юрий Павлович скажет, так и сделаю! Ведь у нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским «Динамо», – сказал Кверквелия.

    Источник: RT

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    06.05.2018 01:43
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 10:47

      Очень оптимистично,но простительно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 6 мая 2018, 16:41

      соломон хоть развеселил всех....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 мая 2018, 16:08

      На эмоциях парень бредит))максимум 3 место и то побиться надо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 мая 2018, 11:24

      видимо уже прилично набрался))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 6 мая 2018, 11:08

      Успехом будет выход из группы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 6 мая 2018, 10:55

      это эйфория. скоро пройдет. Надо готовиться и усиливаться. Вот тогда и будем посмотреть.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:26

      Да уж)Лучше бы этого не говорил)особенно про тбилисское динамо)

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 6 мая 2018, 10:22

      Чачи перепил по ходу...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3754

      Yev 6 мая 2018, 10:19

      Можно конечно порадоваться за такой оптимизм, но наверное к Лиге чемпионов надо подходить с более холодной головой.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 6 мая 2018, 09:31

      Началась похвальба... Но удачи, конечно, Локо!

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