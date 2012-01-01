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    Динамо - таблица

    Город Тбилиси
    Дивизион Грузия-Чемпионат Грузии
    Сайт http://www.fcdinamo.ge/
    Стадион Борис Пайчадзе
    Тренер Гиорги Чиабришвили
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