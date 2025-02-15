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Грузия. Лига Эровнули
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Динамо Тб
Новости
€ 1 млн
Динамо Тб - новости команды
Тбилиси
Грузия. Лига Эровнули
Стадион:
Борис Пайчадзе
Сайт:
http://www.fcdinamo.ge/
Тренер:
Темури Кецбая
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Клуб из Грузии сыграет в основной стадии еврокубков впервые за 22 года, из Андорры – впервые в истории
28 августа
«Жальгирис» – «Динамо Тбилиси»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
16-летний брат Кварацхелии может перейти в топ-клуб
6 мая
1
«Пари НН» избавился от форварда, пославшего заместителя директора
2025.02.15 23:51
3
Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»
2025.02.13 12:20
3
Два клуба РПЛ поборются за гвинейского полузащитника из чемпионата Грузии
2024.01.09 09:57
Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны
2023.12.19 23:40
Видео
Россиянин спровоцировал грузинских фанатов, надев футболку с флагом Сербии на карте Косово: в подтрибунке случилась драка
2023.05.29 01:15
4
«Евросоюз – одна из главных целей Грузии». «Динамо» из Тбилиси поддержало протесты в стране
2023.03.08 14:57
3
«Динамо» Тб в 19-й раз выиграло чемпионат Грузии
2022.12.04 10:29
«Динамо» собирается оштрафовать Варелу, сбежавшего во «Фламенго»
2022.08.01 08:34
3
Товарищеский матч. Московское «Динамо» проиграло «Динамо» из Тбилиси
2022.02.10 12:57
9
«Валенсия» планирует выкупить грузинского вратаря Мамардашвили
2022.01.01 13:20
Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»
2021.07.05 12:20
Фото
Официально: Гагнидзе – новый игрок «Динамо»
2021.07.05 11:23
2
«Чемпионат»: «Динамо» подписало контракт с 18-летним Гагнидзе до 2026 года
2021.06.29 21:33
18-летний Гагнидзе сразу после перехода в «Динамо» может отправиться в аренду в клуб РПЛ
2021.06.26 00:52
1
«Чемпионат»: «Динамо» близко к трансферу 18-летнего грузина Гагнидзе
2021.06.25 19:25
4
Фото
«Валенсия» арендовала грузинского вратаря Мамардашвили
2021.06.03 11:45
1
Фото
Экс-игрок «Спартака» Джано подписал контракт с тбилисским «Динамо»
2021.04.29 19:23
6
Джано может перейти в тбилисское «Динамо»
2020.05.21 23:55
1
Кверквелия: «Выиграть Лигу чемпионов будет сложно, но в полуфинале «Локо» точно будет»
2018.05.06 01:43
42
Грозный рассказал о своем уходе из тбилисского «Динамо»
2017.02.21 08:45
2
«Арсенал» проведет контрольную игру с тбилисским «Динамо»
2017.02.14 20:27
1
Грозный покинул пост главного тренера тбилисского «Динамо»
2017.02.13 09:52
Бывший вратарь «Спартака» Ломая объявил о завершении карьеры
2016.12.25 07:42
Грозный: «Были и другие варианты, однако выбор пал на «Динамо»
2016.10.26 10:07
2
Фото
Грозный – главный тренер тбилисского «Динамо»
2016.10.25 22:22
3
Бывший наставник «Спартака» Грозный может возглавить тбилисское «Динамо»
2016.10.23 08:52
1
Ревишвили стал игроком тбилисского «Динамо»
2016.10.10 17:12
1
2
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