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    «Арсенал» проведет контрольную игру с тбилисским «Динамо»

    «Арсенал» встретится в контрольном поединке с тбилисским «Динамо» в рамках заключительного турецкого сбора. В Белеке «оружейники» пробудут с 14 по 26 февраля.

    Помимо грузинского клуба, красно-желтые проведут товарищеские матчи с «Пахтакором» (суббота, 18 февраля) и «Астаной» (вторник, 21 февраля).

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков взял на сбор 22 футболиста:

    Вратари – Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

    Защитники – Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

    Полузащитники – Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

    Нападающие – Игорь Шевченко, Федерико Расич.

    Напомним, что недавно пост главного тренера «Динамо» покинул российский специалист Вячеслав Грозный.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    14.02.2017 20:27
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