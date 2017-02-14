«Арсенал» проведет контрольную игру с тбилисским «Динамо»

«Арсенал» встретится в контрольном поединке с тбилисским «Динамо» в рамках заключительного турецкого сбора. В Белеке «оружейники» пробудут с 14 по 26 февраля.

Помимо грузинского клуба, красно-желтые проведут товарищеские матчи с «Пахтакором» (суббота, 18 февраля) и «Астаной» (вторник, 21 февраля).

Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков взял на сбор 22 футболиста:

Вратари – Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

Защитники – Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

Полузащитники – Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Бурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

Нападающие – Игорь Шевченко, Федерико Расич.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Динамо» покинул российский специалист Вячеслав Грозный.