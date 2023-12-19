Звезды футбола, которые ушли в политику – один из них стал президентом страны

Многие футболисты после завершения карьеры пробуют себя на политическом поприще. Они используют свою популярность и получают поддержку избирателей. Далеко не всегда бывшие игроки оказываются успешными в новом для себя амплуа. Но мы выделим трех футбольных легенд, которым это удалось.

– Ромарио

Чемпион мира в составе сборной Бразилии закончил игровую карьеру в 2009 году. Тренерская работа его не увлекла, и кудесник мяча решил попробовать себя в политике. В 2010-м Ромарио избрали в нижнюю палату Национального конгресса от Социалистической партии Бразилии. А четыре года спустя он стал сенатором, набрав более 63 процентов голосов. Ромарио выступал против проведения в стране чемпионата мира. Бывший футболист предлагал направить средства на другие сферы жизни. Например, на помощь детям из малоимущих семей.

– Каха Каладзе

Один из лучших игроков в истории грузинского футбола. Еще во время спортивной карьеры пробовал себя в различных бизнес-проектах. Основал инвестиционную компанию, которая делала акцент на энергетических предприятиях. Присоединился к оппозиционному движению «Грузинская мечта». Стал министром энергетики Грузии, а потом баллотировался на пост мэра Тбилиси. В первом же туре одержал убедительную победу. Остается главой города и по сей день. На публике появляется в стильных образах, ездит на электросамокате и ведет аккаунт в TikTok.

– Джордж Веа

Единственный африканский футболист, выигравший «Золотой мяч». Либерский нападающий блистал в составе «Монако», «ПСЖ» и «Милана». Завершив игровую карьеру, занялся гуманитарной и политической деятельностью. Первая попытка стать президентом Либерии оказалась для него неудачной. В 2005 году он проиграл во втором туре выборов Элен Джонсон-Серлиф. Двенадцать лет спустя Веа баллотировался вновь и на этот раз добился успеха. За шесть лет президентства не справился с коррупцией в стране и не смог предотвратить продовольственный кризис и рост инфляции. В этом году вновь участвовал в выборах, но проиграл. Заявил о готовности мирно передать власть своему политическому оппоненту. Срок президентских полномочий Веа истекает январе следующего года.

Фото: sputnik-georgia.ru, psgtalk.com

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