Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

РФС рассматривает вариант проведения Лиги легенд в формате турнира четырех и более команд. В числе возможных участников значатся «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив».
Соревнования могут пройти во время летнего межсезонья в петербургском концертно-спортивном комплексе «Арена» 20-22 июня.
Рассматривается и вопрос участия минского и тбилисского «Динамо».
- В ноябре прошлого года в рамках Лиги легенд РФС провел матч памяти Федора Черенкова с участием ветеранов «Спартака» и «Динамо».
- В 2023-м в ретро-матче Лиги легенд играли «Локомотив» и ЦСКА.