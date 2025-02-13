Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

РФС рассматривает вариант проведения Лиги легенд в формате турнира четырех и более команд. В числе возможных участников значатся «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив».

Соревнования могут пройти во время летнего межсезонья в петербургском концертно-спортивном комплексе «Арена» 20-22 июня.

Рассматривается и вопрос участия минского и тбилисского «Динамо».