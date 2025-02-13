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  • Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

Лига легенд может пройти в формате турнира с участием «Спартака», «Зенита», ЦСКА и «Локомотива»

РФС рассматривает вариант проведения Лиги легенд в формате турнира четырех и более команд. В числе возможных участников значатся «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив».

Соревнования могут пройти во время летнего межсезонья в петербургском концертно-спортивном комплексе «Арена» 20-22 июня.

Рассматривается и вопрос участия минского и тбилисского «Динамо».

  • В ноябре прошлого года в рамках Лиги легенд РФС провел матч памяти Федора Черенкова с участием ветеранов «Спартака» и «Динамо».
  • В 2023-м в ретро-матче Лиги легенд играли «Локомотив» и ЦСКА.

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Источник: «РБ Спорт»

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13.02.2025 12:20
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Комментарии (3)
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anatolich72
1739451500
А че в зените легенды появились? Где Газпром их купит? Смех!
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алдан2014
1739456194
Короткое межсезонье,какие турниры? Подготовка к старту сезона .
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