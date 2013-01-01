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    Динамо - результаты

    Город Тбилиси
    Дивизион Грузия-Чемпионат Грузии
    Сайт http://www.fcdinamo.ge/
    Стадион Борис Пайчадзе
    Турниры:
    Лига конференций (2022/2023), ответный матч
    1 раунд
    ответный матч    		 14 июля, четверг 19:00 Пайде 2:2
    (6:5)п         		Динамо
    Лига конференций (2022/2023), первый матч
    1 раунд
    первый матч    		 7 июля, четверг 20:00 Динамо 2:3 Пайде
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