Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»

Новичок московского «Динамо» Лука Гагнидзе прокомментировал свой переход в российский клуб из тбилисского «Динамо».

«В России отличный чемпионат. И мне очень интересно попробовать свои силы в нeм. Возможно, я ещe не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее.

Конечно, когда я получил предложение из Москвы, то поступил так, как поступает любой мой сверстник – стал собирать всю возможную информацию. И убедился, что этот переход – отличная возможность для меня.

Здесь много молодых футболистов, тренерский штаб, который не боится доверять игрокам в любых ситуациях вне зависимости от их возраста. Значит, у меня точно будут шансы. Остаeтся их реализовать, для чего я буду упорно трудиться», – сказал 18-летний грузин.