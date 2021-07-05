Гагнидзе: «Переход в «Динамо» – отличная возможность для меня. Интересно попробовать свои силы в РПЛ»

Новичок московского «Динамо» Лука Гагнидзе прокомментировал свой переход в российский клуб из тбилисского «Динамо».
«В России отличный чемпионат. И мне очень интересно попробовать свои силы в нeм. Возможно, я ещe не до конца реализовал себя в тбилисском «Динамо», но то, что в таком возрасте ко мне проявили большой интерес и появилась возможность перейти в московское «Динамо», думаю, позволит мне прогрессировать и расти быстрее.
Конечно, когда я получил предложение из Москвы, то поступил так, как поступает любой мой сверстник – стал собирать всю возможную информацию. И убедился, что этот переход – отличная возможность для меня.
Здесь много молодых футболистов, тренерский штаб, который не боится доверять игрокам в любых ситуациях вне зависимости от их возраста. Значит, у меня точно будут шансы. Остаeтся их реализовать, для чего я буду упорно трудиться», – сказал 18-летний грузин.
- Контракт Гагнидзе с москвичами рассчитан до 2026 года.
- В составе «Динамо» Тб полузащитник провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 700 тысяч евро.