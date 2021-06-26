18-летний Гагнидзе сразу после перехода в «Динамо» может отправиться в аренду в клуб РПЛ

Потенциальный новичок «Динамо» Лука Гагнидзе может начать следующий сезон РПЛ в другом клубе.
По информации «СЭ», столичная команда может отдать 18-летнего грузина в аренду в один из клубов РПЛ для получения игровой практики.
Ранее сообщалось, что Гагнидзе осталось пройти медицинское обследование для завершения перехода в «Динамо».
- Гагнидзе – воспитанник тбилисского «Динамо».
- За основную команду провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»