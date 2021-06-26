18-летний Гагнидзе сразу после перехода в «Динамо» может отправиться в аренду в клуб РПЛ

Потенциальный новичок «Динамо» Лука Гагнидзе может начать следующий сезон РПЛ в другом клубе.

По информации «СЭ», столичная команда может отдать 18-летнего грузина в аренду в один из клубов РПЛ для получения игровой практики.

Ранее сообщалось, что Гагнидзе осталось пройти медицинское обследование для завершения перехода в «Динамо».